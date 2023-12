Doppia sconfitta Dragons e Union cadono

Turno negativo in serie C maschile per le due squadre pratesi impegnate nel difficile girone A. I Dragons incassano la seconda sconfitta consecutiva, stavolta cedendo in casa al cospetto di Bottegone per 78-88, mentre l’Union Basket Prato cade in trasferta sul campo della Fides Montevarchi, venendo superata per 78-62. La Sibe Gruppo AF Prato resta comunque ai piani alti della classifica e al quarto posto con i suoi 12 punti, a 6 lunghezze dalla capolista solitaria Costone Siena e a dietro anche a Basket San Vincenzo e Fides Montevarchi (14 punti). L’Union Basket, al contrario, rimane nelle zone basse del tabellone con 8 punti, in nutrita compagnia. Partiamo dalla partita dei Dragons. Perentorio 6-0 della Sibe in avvio, ma Bottegone rientra subito e il match resta equilibrato. Dragons spreconi nel secondo quarto, soprattutto fuori dalla linea dei tre punti. All’intervallo lungo il tabellone recita +15 per Bottegone, che invece sbaglia pochissimo. Al rientro in campo dagli spogliatoi parte bene la Sibe Gruppo AF ma gli ospiti mantengono alte le percentuali al tiro. Coach Pinelli fa una scelta tattica che si rivela giusta nel quarto finale e decide di mandare in campo 4 "piccoli" e un solo lungo, per aumentare il ritmo-squadra: la difesa funziona, l’attacco macina. Sibe riduce il divario fino a -8, ma il tempo non basta più per cercare la vittoria, che sorride alla formazione ospite. "Stiamo vivendo un momento difficile, forse il più difficile, ma c’è un solo modo per uscirne: il lavoro - assicura coach Pinelli. Nella prima fase di questo campionato, molto breve, l’obiettivo è entrare nelle prime 4. Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza di ciò che abbiamo sbagliato e che possiamo migliorare".

Gara difficile anche quella dell’Union Basket, che praticamente ha sempre rincorso la Fides. Montevarchi parte subito forte, facendo dell’intensità la chiave del match e trovando punti in contropiede e rimbalzi offensivi (24-19 per i padroni di casa a fine primo quarto). Nel secondo quarto i ragazzi di coach Paoletti non riescono a realizzare nonostante le buone scelte, mentre i biancoverdi non perdonano e allungano sul +11. Dopo l’intervallo Prato continua a sbagliare e perdere sanguinosi palloni finendo anche sotto di 20 punti. L’Union comunque non molla e nell’ultimo quarto ha per un paio di volte la palla del -7, ma non riesce a riaprire definitivamente la contesa, lasciando strada a Montevarchi.

L.M.