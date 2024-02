Doppietta di Bruni in Qatar. Vittoria del Settebello

Un 33-3 eloquente, che lascia poco spazio a repliche. E il punteggio con cui il Settebello ha annichilito il Kazakistan, nella prima gara dei Mondiali di pallanuoto in corso in Qatar (a Doha, per la precisione). E nella partita del debutto mondiale c’è stata gloria anche per Lorenzo Bruni (foto): il pallanuotista pratese è infatti andato in rete due volte, dando un contributo importante in termini di rendimenti ai fini del successo finale. E con tutta probabilità, il commissario tecnico Alessandro Campagna lo confermerà anche per la gara di oggi contro la fortissima Ungheria (in programma alle 17.30) per poi chiudere la prima fase dopodomani contro la Romania (alle 10). La prima classificata di ogni raggruppamento accederà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza ripartiranno dagli ottavi. Per un percorso che, nella migliore delle ipotesi, potrà culminare con finali del 16 e del 17 febbraio prossimi. Sono quattro i posti che la massima kermesse mondiale mette in palio per le Olimpiadi di Parigi con sette squadre già qualificate. Bruni è uno degli alfieri della "nuova Italia", che cerca di rinverdire i fasti del passato e che è comunque una delle migliori selezioni del mondo. E per questo, il gruppo non può permettersi di mancare l’appuntamento a Cinque Cerchi.

G.F.