Doppio appuntamento in pedana. Circolo Scherma Navacchio: risultati al top

Altro week end denso di impegni per l’atleti del Circolo Scherma Navacchio, impegnanti un due gare entrambe svoltesi nella nostra provincia. Il primo impegno ha visto la partecipazione dei nostri atleti under 14 alla prima tappa del “Trofeo del Granducato” che si è svolta a Pisa al palazzetto dello Sport. Al trofeo che oramai è un evento importante nel calendario schermistico nazionale hanno partecipato un’importante numero di ragazzi, accompagnati dagli istruttori Tommaso Ciabatti e Gianni Territo. Importanti sono stati anche i risultati, con Luca Bellani che si aggiudicava la vittoria nella categoria Ragazzi-Allievi, in gara con Luca anche Ludovico Bafanelli giunto diciassettisimo, Damiano Ricciardi ventinovesimo, Filippo Scarselli 30°, Giulio Scaramucci 37°, Mattia Screti 47° e Luca Maria selvaggi 50°.

Nella categoria Bambini-Giovanissimi si ferma ai piedi del podio Dario Banchini che ottiene un buon 7° posto, hanno condiviso con lui le pedane Andrea Bellani 21°, Davide Ascenzi 23°, Giorgio Barchetta 26° e un esordiente assoluto Alessio Simonini, che ha terminato la gara al 45° posto. Nella prova femminile categoria Ragazze/Allieve ottima prestazione per Giulia Landucci che sfiorava il podio classificandosi al 5° posto, con lei in pedana Sabrina Raspi giunta 28°.

L’altra gara, invece, si è svolta a Pontedera dove diversi spadisti del Circolo Scherma Navacchio si sono cimentati nel “Memorial Pierangelo Pardini” valevole per il Campionato Regionale Assoluti. Buoni i risultati degli atleti e ottima la prova di Matilde Polini che al cospetto di avversarie ben più esperte ha conquistato un buon 8° posto, nella prova maschile si sono presentati in pedana anche Paolo Barellini giunto 14°, Davide Carresi 25° e Da Da Nardini 33°.