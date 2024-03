Doppio successo nel Canottaggio. Prati è bronzo nel singolo senior a Piediluco. Traversa è il re dell’indoor rowing

Si è concluso con un bronzo e un decimo posto per Marco Prati (a destra) il 38° memorial D’Aloja, gara internazionale svoltasi a Piediluco (Terni). Alla prima gara internazionale per il giovane canottiere ravennate coi nuovi colori misti Fiamme Gialle - Canottieri Ravenna, sono arrivati piazzamenti incoraggianti. Alla rassegna di Piediluco il 20enne di San Bartolo si è cimentato nel doppio senior assieme a Tedoldi (10° posto complessivo col tempo di 6’51’5), e nel singolo senior, dove ha conquistato il bronzo in 7:47:09, a quattro secondi dall’oro di Italia1 e poco più di un secondo dall’argento. Un ravennate re dell’indoor rowing. È Donato Traversa (a sinistra) che – nella categoria 40-49 anni pesi leggeri – ha conquistato a Roma l’oro all’edizione n.20 del C2 Open Championship Italy, manifestazione dedicata al canottaggio indoor e disputato domenica sui remoergometri, i simulatori di voga. Nella finale sui 2.000 metri, l’atleta della Canottieri Ravenna ha preceduto di quasi 10 secondi Ed Watson.