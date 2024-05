Doppio titolo nazionale. La Motto sul tetto d’Italia

Altri due titoli nazionali conquistati per la “Raffaello Motto“, che ancora una volta si conferma al vertice della ginnastica ritmica, non soltanto con la prima squadra (seconda nella Serie A1) ma anche con le formazioni del suo fiorente settore giovanile: nel fine settimana, a Napoli, la società viareggina si è infatti laureata campione d’Italia nelle categorie Allieve Gold 1 e 2, prolungando la striscia di successi messi in fila negli ultimi anni.

La squadra composta da Melissa Musacci, Emily Puccinelli, Virginia Bacci e Ginevra Borghesi si è imposta nettamente tra le A1 (davanti a Maxisport e Polisportiva Varese) totalizzando 72.850 punti (23.450 collettivo, 22.650 coppia, 26.750 individuale) nella finale, dopo aver dominato la prova di qualificazione. Bella affermazione anche tra le A2, con Sofia De Angelis, Camilla Musacci, Vittoria Pratelli e Francesca Marchetti che hanno ottenuto 71.050 punti (25.100 collettivo, 21.400 trio, 24.550 individuale), precedendo Albachiara e Polimnia Ritmica Romana, ribadendo la propria superiorità già mostrata nella precedente gara preliminare.

"Ci tenevamo a proseguire la tradizione favorevole in una categoria che continua a regalarci numerose soddisfazioni – commenta la direttrice tecnica della “Raffaello Motto“ Donatella Lazzeri – questi due titoli gratificano l’impegno delle ragazze e di tutto lo staff che porta avanti un complesso lavoro finalizzato alla loro crescita personale e sportiva. I risultati attestano che alle spalle della squadra vice-campione d’Italia per 3 anni di fila c’è un gruppo che progredisce costantemente".