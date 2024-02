Dosso in gara a Berlino. Farà un nuovo exploit?

Ultimi ritocchi per Zaynab Dosso in vista dei campionati mondiali d’atletica leggera indoor che si disputano dal primo al 3 marzo a Glasgow. Intanto sono arrivate le convocazioni ufficiali da parte del commissario tecnico Antonio La Torre e ovviamente la velocista rubierese sarà presente sui 60 piani. Lo farà con uno dei tempi di accredito migliori al mondo: molte atlete, specialmente americane e giamaicane, si sono un po’ nascoste, ma correre intorno ai 7 secondi sarà comunque complicato per tutte. Proprio per concludere la preparazione, stasera Zaynab sarà di scena nell’Istaf Indoor che si disputa alla Benz Arena di Berlino: semifinale alle 18,55, finale alle 20,55. Tra le avversarie annunciate, la britannica Daryll Neita e l’ostacolista giamaicana Britany Anderson: ma il lotto di partenti sarà d’alto livello.

Per restare in Italia, proprio ieri si sono aperti ad Ancona i campionati nazionali riservati ai master, e molti sono i reggiani presenti anche con casacche non di casa nostra. Lamberto Boranga (Olimpia Amatori Rimini) ha già vinto in serata la medaglia d’argento nel salto in alto nella categoria SM 80 con m 1,10. L’ex portierone della Regia, 81 anni compiuti, gareggerà anche nel getto del peso. La Fratellanza Modena presenta il velocista Bokar Badji (200 e staffetta) tra gli M35 con ambizioni da podio. Poi il discobolo Luciano Mattioli tra gli SM75 e Tarcisio Venturi che si cimenterà in… tutto quello che c’è da lanciare e dunque peso, martello, giavellotto e martello con maniglie, categoria SM70. Francesca Vacondio dell’Atletica Modena gareggia nel lancio del giavellotto e nel pentathlon SF40, una disciplina davvero complicata che necessita di adeguata preparazione. La guastallese Stefania Dallasta (foto) è tesserata da anni con la Toscana Atletica Empoli: ha molte probabilità di salire sul podio sia sugli 800, sia sui 1500. E veniamo alle società reggiane, con la Self Montanari e Gruzza: Gianluca Bertani nel getto del peso SM55, Gabriele Di Giovanni favorito al titolo nel lancio del disco SM50, Fabrizio Vacondio (papà di Francesca) iscritto sui 200 e nel salto triplo SM65 e Umberto Pancaldi che, nel dubbio, si è iscritto nel salto in lungo, sui 60 piani, 200 e 400, sempre SM65. Per chiudere l’Atletica Castelnovo Monti sarà rappresentata da Angelo Zigni sui 60, 400 e lancio del giavellotti SM60.