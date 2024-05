Dosso vuole stupire ancora. A Ostrava sfida tante big

E’ davvero un meeting con i fiocchi, quello a cui prende parte stasera alle 19,10 la velocista reggiana Zaynab Dosso (nella foto Fidal), a soli dieci giorni dall’inizio dei campionati europei di Roma. Si tratta del Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca, con invitati di lusso, come lo stesso Marcell Jacobs, il velocista canadese Andre De Grasse, il pesista azzurro Leonardo Fabbri o ancora l’astista Mondo Duplantis, il che ci porta a parlare di vere eccellenze mondiali. Anche la gara dei 100 metri piani femminili è di altissimo livello e riguarda ragazze che, Bass a parte perché africana, a Roma punteranno a medaglie.

Detto della Dosso con il suo recente primato italiano di 11’’02, al via troviamo la polacca Ewa Swoboda che debutta all’aperto (10’’94 di personale), oltre a due esperte campionesse, la svizzera Mujinga Kambudji (che in carriera ha corso in 10’’89 e 11’’23 quest’anno) e la gambiana Gina Bass, che in questo avvio di stagione ha già corso in 10’’93, doppio oro su 100 e 200 ai Giochi Panafricani 2024. Atlete valide sono anche l’ungherese Takacs con il suo 11’’14 e la slovacca Forster con un personale di 11’’26. Completano la starting list le ceke Bendova e Manasova. E dunque questo sarà un utilissimo banco di prova per la stagione estiva di Zaynab, gli europei in giugno e le olimpiadi di Parigi in agosto. Il Golden Spike di Ostrava sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 18 alle 20. Diretta streaming su tv.sportface.it.

c.l.