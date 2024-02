Downhill. Barbizzi-Aldinucci sono nelle Filippine con grande fiducia

La Mens Sana è presente nelle Filippine per la corsa più spericolata del mondo. Stefano Barbizzi e Marcus Aldinucci, atleti della sezione Downhill, sono a Tagaytay con la nazionale italiana per affrontare la tappa mondiale del World Skate Downhill, uno degli eventi più importanti all’interno di questo sport: 2,5 km di pista fatti di adrenalina pura e un briciolo di pazzia, con pendenze e curve che sfidano le leggi della fisica. I due mensanini hanno raggiunto le Filippine giovedì affrontando i primi warm up. Oggi e domani si entrerà nel vivo della competizione dove gli atleti si sfideranno in batterie formate da quattro skater ciascuna. Barbizzi e Aldinucci correranno per portare in cima al podio i colori di Italia e della Mens Sana 1871.