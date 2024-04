Duathlon. Empolesi grandi protagonisti. Buoni risultati agli ’italiani’

Recentemente si sono svolti i Campionati Italiani di Duathlon Giovanile presso l’Autodromo dell’Umbria, a Magione in provincia di Perugia. Il Duathlon è una specialità del Triathlon, che prevede lo svolgimento di corsa-bici-corsa senza soluzione di continuità. Grande soddisfazione per il settore giovanile del Firenze Triathlon, che ha visto Giulia Casavecchia aggiudicarsi il primo posto nella categoria Esordienti Femmine (10-11 anni). Giulia ha tagliato per prima il traguardo davanti alle altre giovani atlete provenienti da tutta Italia. Buoni risultati anche per Arianna Scali, sesto posto nella classifica Ragazze Femmine (12-13 anni) del circuito centro Italia. Buoni segnali anche dagli altri giovani triatleti presenti alla manifestazione, a partire da Diego Antongiovanni (settimo nel circuito centro), Stella Bollini, Ida Fanizza, Sofia Ninci, Dario Galli, Alberto Lupi ed il piccolo Duccio Antongiovanni. Il gruppo sportivo che ha sedi ad Empoli e Firenze, è molto giovane e la strada che ha davanti è ancora lunga, ma "dimostra di essere in crescita e di avere buone qualità", afferma Fabio Ninci, allenatore della squadra. Questi risultati non devono essere quindi un punto di arrivo, bensi uno di partenza e ripagano le ragazze ed i ragazzi per l’impegno profuso durante tutti gli allenamenti settimanali. La stagione, però, è ancora lunga e sono tante le sfide ancora da affrontare.