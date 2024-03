Duathlon: l’autodromo cornice di sette gare di specialità. Bogiatto e Angelini da applausi. Brillano le società Doloteam e 707

Nuovo record di iscrizioni, 2.186 atleti, 226 società da tutta Italia e, a dare spettacolo, i migliori interpreti delle varie discipline. A Imola, il campionato italiano di Duathlon Sprint è stato una vera e propria festa. Sport, sana competizione e una piacevole giornata per tutti gli appassionati accorsi a tifare i loro beniamini, in un weekend durante il quale si sono tenute sette gare di specialità, divise tra assoluti e age group. Cornice dell’evento, organizzato da Imolathriatlon, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, simbolo del motorsport in Emilia-Romagna, ma ormai anche teatro di spettacoli e iniziative. "I campionati italiani sono nel Dna di questo circuito. E’ una corsa importante per il territorio in un anno particolare per noi, nel quale stiamo ripartendo alla grande con tantissimi eventi dopo le alluvioni del 2023", le parole del sindaco Marco Panieri.

A trionfare nella categoria assoluti donne Noemi Bogiatto, che al fotofinish ha avuto la meglio su Chiara Lobba, con Verena Steinhauser di bronzo. Tra gli uomini, terza vittoria consecutiva a Imola per Samuele Angelini, che ha preceduto Gianluca Pozzatti e Lorenzo Pelliciardi. Nella gara Mixed Relay, terzo sigillo per la società 707 con Davide Ingrillì, Asia Mercatelli, Gianluca Pozzati e Luisa Iogna Prat. Di scena anche i campionati di Duathlon di Paratriathlon e la staffetta 2x2, mentre nella Coppa Crono dominio assoluto e medaglia d’oro maschile e femminile per la Doloteam.

Gabriele Scorsonelli