Due medaglie europee per gli atleti Quadrifoglio

Impegnate al campionato europeo 2024 con i Gruppi Junior e Senior “Precision Skate Bologna”, in coalizione con P.F. Progresso Fontana ed altre realtà dell’Emilia Romagna, le atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio hanno portato a casa 2 splendidi titoli continentali: quello di Campioni Europei per il Gruppo

Junior, con le ferraresi Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori medaglie d’oro, e quello di vice campioni europei per il Gruppo Senior, con Francesca Di Barba medaglia d’argento. Due grandi prestazioni per le squadre allenate da Sara Saletti, Sara Matucci e Serena Lambertini, che con i programmi presentati hanno portato lo spettacolo ad altissimi livelli, e consentito alle 4 atlete ferraresi di issarsi sul tetto d’Europa. Prestazione quasi perfetta per il Gruppo Junior, che con uno splendido programma su Frida Kahlo ha sbaragliato la concorrenza con ampio distacco. Beffa finale invece per il gruppo Senior, che ha ottimamente interpretato un programma incentrato sul tema dell’inclusione sulle note della splendida Imagine, classificandosi secondo con un distacco infinitesimale: un solo centesimo di punto li ha infatti posizionati dietro alla compagine tedesca. Grande soddisfazione per i vertici societari del Pattinaggio Il Quadrifoglio che, pur tra mille difficoltà legate principalmente alla scarsità di impianti, continuano ad investire in questa collaborazione che, in soli due anni, ha già portato tante soddisfazioni.