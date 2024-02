E la Libertas esulta con Marsicovetere

Ai Campionati Italiani Indoor Promesse e Juniores di Ancona erano presenti anche tre atleti, tutti nella categoria Juniores, della Libertas Atletica Forlì: Luca Marsicovetere, punta di diamante della società, in pista nel doppio impegno dei 200 e 400 metri, inoltre Riccardo Sintoni negli 800 metri e Dario Collura nei 60 metri ad ostacoli, decisi a migliorare la posizione nel ranking nazionale di specialità rispettivamente in 11ª e 23ª piazza.

Marsicovetere affronta le batterie col piglio giusto e, nonostante in ritmo serrato delle gare imposto dagli orari, vince la sua batteria (la 3ª) in 22’’32, quinto tempo assoluto che gli vale, per un soffio – esattamente 5 centesimi – l’accesso alla finale 5º-8º posto nella quale si piazza 4º in 22’’35, ottenendo l’ottava posizione finale.

Ma è nei 400 metri, la distanza preferita, che Marsicovetere compie il suo capolavoro: vince ancora la sua batteria (la 2ª questa volta) in 48’’86, tempo che gli vale il miglior crono assoluto e la qualificazione alla finalissima per il titolo alla quale accedono i migliori 4. Nell’atto conclusivo, il forlivese rimonta metro su metro nel finale sul grande favorito, il siracusano Simone Gilberto che vince sì, ma in 48’’29 con Marsicovetere bravissimo a chiudere in 48’’33 con un argento che vale davvero tantissimo.

Nei 60 ostacoli, invece Dario Collura si piazza sesto nella sua batteria in 8’’69 per il 29º posto complessivo che non gli vale l’accesso alle semifinali, anche se per soli 12 centesimi. Riccardo Sintoni si presenta al via negli 800 metri in condizioni non ottimali e chiude col tempo di 1’57’’50 la seconda serie. Un crono che gli vale comunque un 12º posto assoluto alla fine soddisfacente.

Alberto Donati, allenatore di Luca Marsicovetere e Dario Collura, commenta così la gara dei suoi atleti: "Luca sta maturando dal punto di vista mentale, l’approccio alle gare è più lineare è dimostra una maggiore abilità a gestire la tensione nelle manifestazioni importanti. La sfida presentava notevoli difficoltà e l’ha affrontata con coraggio e determinazione. C’è ancora tanto da lavorare, ma la strada è quella giusta e i risultati lo confermano. Per quanto riguarda Dario ha corso i 60hs sui suoi livelli e ha fatto una buona gara, tecnicamente pulita e, soprattutto, ha migliorato anche lui la capacità di gestire tensione emotiva e la concentrazione prima e durante la gara".

Naturalmente soddisfatto lo stesso Marsicovetere: "Le gare indoor comportano difficoltà non indifferenti nella gestione dell’assetto della corsa – dice il giovane promettente atleta –, in particolare nelle curve che sono sopraelevate, per contrastare la forza centrifuga e con le quali non ho mai avuto grande dimestichezza. Nonostante questo ho affrontato le due gare con determinazione mancando il titolo italiano per soli 4 centesimi nei 400 e la finale dei 200 per appena 5 centesimi".

Ugo Bentivogli