È la settimana dello sport. Prato tra podismo e rugby

"E’ davvero eccezionale poter avere sul nostro territorio tre manifestazioni diverse fra loro, ma unite dalla passione e dallo sport. Prato ancora una volta permette di farsi conoscere dal lato sportivo con tre appuntamenti di livello: dal camminare in mezzo alla natura, al rugby giovanile, passando per la Maratonina". Il vice-sindaco Simone Faggi ha così presentato la "Settimana dello Sport pratese", che promette tre rassegne di respiro nazionale nel giro di sette giorni fra podismo e rugby. Si parte con "Un po’n Poggio", che inizierà stamani alle 8,30 con partenza libera da Piazza Mercatale sino alle 10. Il Gruppo Podistico della Croce d’Oro propone per la "camminata ecologica" su percorsi pedecollinari tre itinerari lunghi rispettivamente 6, 15 e 20 km. Sei i punti ristori previsti nel corso dell’itinerario più lungo, che toccherà anche Vaiano. Dopo essere partiti, i partecipanti passeranno tra le altre da via Gobetti, via Cadorna, via G. D’Annunzio, via Macione, via di Filettole, via di Canneto e via Valibona, per poi passare da Santa Lucia e tornare indietro verso Piazza Mercatale.

Le altre due manifestazioni si terranno invece il prossimo weekend, iniziando dal Torneo Denti – Reali organizzato dal Gispi. Sabato prossimo, i 900 giovanissimi rugbisti (in rappresentanza di sedici società di tutta Italia) che prenderanno parte alla sfida sfileranno per le vie del centro storico, per uno spettacolo che coinvolgerà anche il Gruppo Storico e gli Sbandieratori di Montemurlo. Le partite si giocheranno invece il giorno successivo fra Iolo e Coiano, intervallate dall’esibizione della School Rock di Prato. Domenica prossima sarà anche il giorno della "Prato Half Marathon", giunta alla trentaquattresima edizione. Con una particolarità: i corridori porteranno sul pettorale il numero 1522, riferendosi al numero telefonico anti-violenza. "Sarà un modo per sensibilizzare i partecipanti sul contrasto alla violenza di genere – hanno commentato l’assessore Ilaria Santi e l’assessore Benedetta Squittieri - anche attraversodelle vetrofanie che verranno affisse in tutti gli esercizi commerciali, vogliamo dare un segnale importante. Perchè a Prato sono 485 le donne che hanno subito violenza".

Giovanni Fiorentino