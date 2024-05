E’ una Dinamo "esplosiva". Ciamaglia va a Nazionali

La Dinamo Pesaro Triathlon ritorna a gareggiare, dopo qualche anno, nelle competizioni Fidal sotto la bandiera della Polisportiva Montecchio 2000. La società pesarese fondata da Raffaele Secchi ringrazia in una nota "il presidente Angelo Ghiselli per aver accolto i giovani atleti, nella speranza di ricambiare con i risultati". Da inizio anno ad oggi, gli atleti hanno partecipato ai campionati regionali di corsa campestre a squadre, classificandosi secondi Assoluti, con la staffetta composta da Cesare Bussetti, Marco Ciamaglia, Niccolò Sancisi, Matteo Giustino. Gli atleti della Dinamo hanno partecipato anche alla campestre Cross di Urbania in cui Niccolò Sancisi ha vinto la gara assoluti; nella stessa gara Cesare Bussetti ha vinto nella categoria Allievi, seguito da Tommaso Bozzi.

Nella gara di Misano sui 10 km Marco Ciamaglia nella categoria Junior ha ottenuto il pass per i Campionati Italiani di 10 km su strada che si terranno ad Arezzo il prossimo 6 ottobre. Invecea, alla seconda prova dei Campionati cross assoluti di Civitanova Marche, Niccolò Sancisi è giunto sesto, mentre Marco Ciamaglia nella gara 8 km Junior è arrivato quinto. Nella stessa manifestazione Cesare Bussetti e Tommaso Bozzi (Allievi 5 km), rispettivamente nono e quindicesimo.

b. t.