Eccellenza. Il Terranuova piazza l’allungo per il secondo posto: Cioce decisivo contro la Colligiana

TERRANUOVA

2

COLLIGIANA

1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Cappelli (87’ Senzamici), Petrioli (63’ Arnetoli), Mannella, Saitta, Cioce, Marini, Privitera, Sacconi, Massai, Taflaj (71’ Bega). All.: Becattini.

COLLIGIANA (4-3-3): Chiarugi, Finetti, Paparusso, Mussi (77’ Nastri), De Vitis (73’ Polo), Manganelli, Cianciolo (77’ Gambassi), Cicali, Mugnai (81’ Corbinelli), Marabese, Donati. All.: Chini.

Arbitro: Colazzo di Casarano

Reti: 7’ De Vitis autogol, 70’ Mugnai rig., 72’ Cioce

Note: ammoniti Manganelli, Finetti. Espulso Donati. Angoli 9-4. Recupero 2’ e 4’.

TERRANUOVA - Terranuova ad un passo dal miglior piazzamento in chiave playoff. Nell’ultima gara della stagione al Matteini, i ragazzi di Becattini superano 2-1 una Colligiana tosta e coriacea. Prima dell’inizio della gara un omaggio a Salvatore Conti, prematuramente scomparso, ex assessore e sostenitore biancorosso. Gli ospiti commettono una disattenzione a soli 7 minuti dal via. Petrioli crossa colpendo De Vitis e il difensore indirizza verso la propria porta spiazzando Chiarugi. Alla ripresa la Colligiana è in inferiorità numerica per l’espulsione di Donati, ma non lascia niente di intentato. Cianciolo ci prova con una diagonale, ma Fedele compie un miracolo respingendo con la gamba destra. Al 70’ Mugnai firma il gol del pareggio su rigore, dopo un fallo di mano in area di Saitta. Dopo due minuti il Terranuova risponde con Cioce, mettendo di fatto il sigillo al match. Domenica a Signa, con lo Scandicci che riposa, la parola d’ordine è non perdere.

Francesco Tozzi