Eccellenza. La Zenith ha un’occasione d’oro. Con la Geotermica servono punti

Sfida da non sottovalutare per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 14.30 i bluamaranto ospiteranno al "Chiavacci" il fanalino di coda del campionato, la Geotermica, ferma in fondo al tabellone con appena 7 punti conquistati in 13 partite. Settesoldi però, malgrado la squadra stia attraversando un buon periodo di forma e sia reduce da due vittorie consecutive, non si fida di questo match e cerca di tenere sulla corda i suoi per evitare brutte sorprese: "Non mi interessa guardare le posizioni in classifica. Non sarà una gara facile e quindi mi aspetto che la squadra prenda l’impegno con le dovute attenzioni. La Geotermica è una formazione che ha delle buone individualità – commenta il tecnico della Zenith Prato –. Preparano molto bene i calci piazzati e davanti hanno degli attaccanti temibili per la categoria, che possono segnare in qualsiasi situazione. Non è una partita che possiamo permetterci di prendere sotto gamba". A rendere più delicata questa sfida casalinga, peraltro, ci sono le varie assenze nelle fila della Zenith Prato. Diffini è stato ceduto nel mercato invernale al Settimello, in Promozione. Dietro Gonfiantini sarà ancora assente per i problemi con la pubalgia. Davanti non ci sarà l’infortunato Falteri e anche Chiaramonti non è al 100% e potrebbe partire dalla panchina. Rientreranno, però, Mari e Lunghi a centrocampo, il reparto dove probabilmente in questo momento Settesoldi ha più opzioni per giocare con i cambi a gara in corso.