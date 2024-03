Eccellenza. Zenith a Montespertoli. Il podio è nel mirino

Scontro diretto play off, nel girone A di Eccellenza, per la Zenith Prato. I bluamaranto, oggi pomeriggio alle 14.30, andranno a far visita al Montespertoli, attualmente all’ultimo posto della griglia nobile con i suoi 38 punti, ma desideroso di scalare posizioni verso il podio finale. I pratesi hanno visto rinviare la partita di domenica scorsa contro il Fratres Perignano (la gara verrà recuperata il sabato di Pasqua, al "Chiavacci") e quindi hanno avuto modo e tempo di prepararsi al meglio per questa sfida e di recuperare i vari acciaccati. "A Montespertoli sarà una gara difficile. Affronteremo una squadra che gioca tantissimo sulle seconde palle e che sa approfittare dei calci piazzati – commenta Simone Settesoldi, allenatore dei bluamaranto –. Ho visto i miei ragazzi in grande forma. Hanno gamba e spirito giusto. Si sono allenati molto bene e per la prima volta dopo tanto tempo avrò solo l’imbarazzo della scelta: tutto l’organico sarà a disposizione e questo mi consentirà anche di fare delle scelte per sfruttare i 5 cambi a gara in corso e provare a spaccare la partita". Inutile dire che in caso di vittoria la Zenith Prato, che adesso si trova al quarto posto a quota 41 punti, tornerebbe a consolidare la sua corsa verso i play off e potrebbe, considerando anche la sfida da recuperare, avvicinarsi addirittura alla capolista Tuttocuoio.

L.M.