Ecco Cavalieri-Capitolina. C’è il big match al vertice

"Capitolina ha perso qualche pedina, ma resta una squadra forte e da non sottovalutare. Dovremo dare il massimo". Nei giorni scorsi, il tecnico Alberto Chiesa ha così presentato il "big match" fra Cavalieri Union e Capitolina di oggi alle 15.30. Un incontro, quello valido per la terza giornata del campionato di Serie A di rugby, fra due squadre che lo scorso anno lottavano a distanza per un posto nei playoff. Gli ultimi due scontri diretti sorridono a capitan Puglia e soci, che hanno totalizzato una vittoria e un pareggio nel corso dello scorso torneo. I Cavalieri hanno iniziato la stagione con due successi nei primi due turni: le vittorie ottenute contro Olimpic Roma e Unione Rugby Firenze hanno garantito il terzo posto nella classifica del girone 3 con 9 punti, ad una lunghezza di distanza dalla vetta occupata da Lazio e Capitolina. E visto che in programma c’è anche lo scontro al vertice, battendo Capitolina (che occupa la quarta piazza a quota 7) i "tuttineri" potrebbero persino balzare in testa, qualora gli abruzzesi riuscissero a fermare sul pari i biancocelesti. Un’ipotesi remota visto che la Lazio è favorita, ma se anche il pronostico venisse rispettato per i Cavalieri si aprirebbero le porte della seconda piazza. Non è il momento di fare calcoli: la priorità è vincere.

Giovanni Fiorentino