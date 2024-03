Ecco il Ducati Club Pistoia: "Che passione per la Rossa"

Passione, amicizia, bravi ragazzi e le rosse nel cuore. Nel cuore della provincia di Pistoia è nato il Ducati club. "Il brand Ducati, made in Italy di cui siamo orgogliosi e innamorati, ci ha fatto incontrare lungo la Porrettana e al Signorino, dove abbiamo iniziato a conoscerci, condividere la passione per il motociclismo e in particolar modo per le rosse di Borgo Panigale. Frequentandoci abbiamo maturato l’idea di creare un club che abbiamo battezzato a gennaio – spiegano i motociclisti che hanno realizzato il loro sogno –. Siamo un gruppo di amici, motociclisti di vecchia data, nati con l’amore per le due ruote e le Ducati in particolare. Ragazzi semplici che hanno sempre avuto moto, cresciuti con il rombo del motore e la smania di uscire in strada. Abbiamo fatto esperienza in altre realtà e sappiamo cosa significhi appartenere a un club ufficiale, il lavoro e l’organizzazione richiesti, ma l’amicizia e i valori che condividiamo non fanno percepire difficoltà. Desideriamo che anche la provincia di Pistoia abbia un club di riferimento che accolga tutti gli appassionati – affermano –, che offra a ognuno di loro la possibilità di coltivare questa passione sentendosi parte di un gruppo, partecipando a eventi, raduni e ritrovi di varia natura. Uniti in questa forte passione, abbiamo fondato il club sotto lo stemma Ducati, onorati di condividere il brand. Dopo appena tre mesi di attività abbiamo già molti iscritti con cui ci sentiamo regolarmente". Infine l’appello: "Come sede abbiamo scelto il ristorante Around Tuscany: lì tutti gli appassionati potranno incontrarsi, scambiare idee, chiedere info e uscire in compagnia tra curve e voglia di divertirsi. Non importa se non ci vediamo ogni fine settimana, se non hai una Ducati, quanti anni hai: basta la passione". Rossa, ovviamente.