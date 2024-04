Elena Fanchini day. C’è la Goggia al Tonale

Ci sarà anche Sofia Goggia sabato 6 aprile al Passo del Tonale per onorare la memoria di Elena Fanchini nell’Elly Fanchini Day, la giornata dedicata alla memoria della sciatrice bresciana, scomparsa poco più di anno fa per un male incurabile all’età di 37 anni. La manifestazione, ideata e organizzata dalle sorelle Nadia e Sabrina, si gioverà non solo della presenza della presenza della convalescente campionessa bergamasca, ma anche di parecchie delle compagne di squadra ancora in attività come Elena Curtoni e Laura Pirovano, o altre del passato come la conterranea Daniela Merighetti, con cui Elena ha condiviso gran parte della sua carriera agonistica. Una celebrazione che si aprirà con una gara di gigante sulla pista “Serodine“ che ha visto l’iscrizione immediata di 250 partecipanti, tanto che l’organizzazione si è vista costretta a chiudere nel giro di poche ore i rubinetti e aprire quelli dedicati ai supporters, semplici amici o anche solo conoscenti di Elena, che in 500 saranno presenti in loco, insieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò e al Presidente FISI Flavio Roda. Sarà una giornata in cui daranno il loro contributo indiretto molti altri campioni, italiani e non. Brignone, Bassino, Shiffrin, Odermatt, Rochat, Kilde e Braathen hanno messo a disposizione alcuni loro cimeli che andranno all’asta on line sin dalla giornata di sabato, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca contro il cancro.

Silvio De Sanctis