Elezioni al Cus: giovedì la nomina di presidente e consiglio direttivo in via Gramicia

Si svolgeranno giovedì 18 aprile - alle ore 6 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda convocazione - presso la sala riunioni del Centro Universitario Sportivo Ferrara di via Gramicia 41 a Ferrara, le elezioni di presidente (nella foto Giorgio Tosi), consiglio direttivo ed organi di controllo del Cus Ferrara. Il mandato avrà durata di 3 anni, uno in meno all’usuale, per le more del cambiamento di statuto che hanno visto il protrarsi di un anno il mandato precedente.

All’assemblea elettiva potranno partecipare con diritto al voto i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del Cus Ferrara ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre 2023.

In base alle candidature pervenute entro 30 giorni prima della data elettiva, l’assemblea procederà all’elezione del presidente e poi a quella del consiglio direttivo e successivamente degli organi di controllo.