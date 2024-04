Emil Banca e Pieve show . Due sigilli per le bolognesi

Una vittoria per sperare ancora nel ripescaggio e una per consolidare la propria posizione.

La domenica della palla ovale cittadina è stata decisamente positiva, sia per il successo dell’Emil Banca Bologna Rugby Club che si impone 26-0 a Colle di Val d’Elsa, in casa del Cus Siena, che per quello, 24-19, del Pieve in casa contro il San Benedetto.

Vittoria con bonus per l’Emil Banca: i ragazzi di coach Francesco Brolis segnano quattro mete contro un Cus Siena generoso, ma che comunque non ha mai impensierito i felsinei. Apre le marcature al 16’ Balsemin, per lo 0-7 con cui termina il primo tempo.

Nella ripresa arrivano le realizzazioni di Priola al 12’, quella di Pancaldi (nella foto) al 15’ e infine quella di Visentin al 29’ per il definitivo 26-0. Da segnalare il buon debutto del tallonatore Under 18, Guglielmo Bernardi.

Il Pieve saluta il suo pubblico battendo allo Sgorbati di Pieve di Cento 24-19 il San Benedetto. Le mete di Pondrelli, Cocchiarella e Cassani, oltre ai punti al piede di Govoni, valgono la quinta posizione in classifica finale con un turno di anticipo, al termine di una sfida dura con un San Benedetto fisicamente superiore, ma che i ragazzi di Renzo Balboni hanno saputo far propria grazie alla loro tecnica e velocità.

In classifica generale mentre il Romagna fa 100 punti conquistati, Colorno mantiene il secondo posto conservando i due punti di vantaggio sull’Emil Banca, il Pieve si conquista invece la certezza di una eccellente quinta piazza finale con un turno di anticipo.

Le altre gare: Romagna–Gubbio 88-0, Jesi–Modena 7-26, Firenze–Colorno 5-55, Lions Amaranto–Highlanders Formigine 25-21.

La classifica: Romagna 100, Colorno 87, Bologna 85, Modena 79, Pieve 59, Unione San Benedetto 50, Cus Siena 45, Jesi 39, Lions Amaranto 38, Gubbio 30, Firenze 19, Highlanders Formigine 14.