Emilia Rossatti è bronzo nella spada ai nazionali universitari

Arriva dalla scherma – guidata in pedana da Riccardo Schiavina - la sesta medaglia per il Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari primaverili in svolgimento in Molise. A conquistare il bronzo nella spada è stata Emilia Rossatti, che al Palasabetta di Termoli ha condotto un torneo di altissimo profilo. Percorso netto nel girone di qualificazione, poi nel tabellone ad eliminazione diretta arrivano due successi: 15 a 8 negli ottavi e 15 a 10 nei quarti. Accesissimo il match di semifinale perso all’ultima stoccata 15 a 14 con Chiara De Piccoli del Cus Torino che vincerà poi la medaglia d’oro, prevalendo su Sara Della Cioppa (Cus Milano).

Sfortunata invece la prova di Fabio Quartarone nella spada maschile. Nel girone vince 2 incontri su 4, incrociando la lama con chi vincerà poi il bronzo, per un beffardo 19° posto finale.