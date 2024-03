Entusiasmo alle stelle al Palazzetto. Ci sono voluti i supplementari. Ma alla fine il Forte ce l’ha fatta. L’ex Bresciani punito da Ipinazar

Forte dei Marmi

3

Lodi

2

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio, Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

LODI: Grimalt (Porchera), Giovannetti, Faccin, Najera, Rodrigues, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto. All.: Bresciani.

Arbitri: Brambilla di Monza e Rago di Bari.

Marcatori: Fernandes 9’39“; Cinquini 19’05“; Giovannetti 19’35“; Compagno 21’00“ del primo tempo. Ipinazar 3’16“ del secondo tempo t.s.

Note: spettatori 900 circa con 70 tifosi ospiti. Presente in tribuna Attilio Bindi. Espulso per 2’ Faccin.

FORTE DEI MARMI – Ci sono voluti i supplementari per designare la seconda finalista della coppa Italia di A1 che quest’anno tornerà in Toscana. Il Forte ha infatti battuto 3-2 (primo e secondo tempo 2-2) un indomito Lodi superato quando mancava poco più di un minuto ai rigori. Un successo sofferto ma meritato in virtù della superiorità espressa per lunghi tratti dai versiliesi.

Bertolucci porta Ambrosio in panchina senza schierarlo e ha Gil in non perfette condizioni. Bresciani ha la squadra al completo con Antonioni non nelle migliori condizioni. Colpo d’occhio del Palaforte spettacolare e tifo intenso anche dei tifosi ospiti. Iniziano forte i padroni di casa che impegnano Grimalt con Ipinazar (1’, da fuori) e Galbas (3’, su ripartenza). Al 4’ Najera dal limite trova Gnata pronto. Lodi che opera molti blocchi e interventi decisi sul portatore di palla. Al 7’ grandi interventi di Gnata su Fernandes e Grimalt su Ipinazar e al 9’ giallorossi avanti grazie a Fernandes che dopo un tiro diretto parato riprende e segna. La reazione dei rossoblu porta al primo pareggio di Cinquini, che devia in rete l’assist di Galbas. Trenta secondi dopo il secondo vantaggio del Lodi grazie a un tiro dal limite di Giovannetti. Passano 2’ e la squadra di Bertolucci pareggia con Compagno che trasforma il tiro diretto per l’espulsione di Faccin.

Ripresa senza reti, con predominio territoriale e di occasioni per la squadra di casa, ma portieri complessivamente meno impegnati rispetto ai primi 25’. Da segnalare al 12’ un grande intervento di Grimalt su Ipinazar. Si va ai supplementari con Lodi a 9 falli di squadra e Forte a 7. Nel primo tempo Cinquini, Ipinazar e Galbas impegnano Grimalt, mentre Gnata resta inattivo. Nel secondo tempo, prima Galbas impegna Grimalt e poi, al 3’, Ipinazar lo supera con un tiro dalla distanza. Pochi secondi dopo Compagno mette fuori il tiro diretto del decimo fallo lodigiano. Bresciani prova a giocare gli ultimi 50“ con cinque uomini di movimento, ma il punteggio non cambia. Giulio Arnolieri