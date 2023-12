Equitazione. Carlotta Maioli è ancora una volta d’oro: la giovane riccionese trionfa in Coppa Italia pony

Carlotta Maioli è ancora d’oro. Negli impianti del Palasturla di Manerbio, dove si sono svolte le finali di Coppa Italia Pony, tantissimi binomi si sono cimentati nell’ultima prova finale della stagione. La Computer list nazionale della Federazione sport equestri ha stilato i convocati per ogni livello di categoria portando i migliori binomi d’Italia sul campo del Palasturla . Per il centro ippico la Coccinella ha partecipato la giovanissima riccionese Carlotta Maioli in sella a Lavitta van Goudeveder, guidata dall’istruttrice Carol Sabatini. L’amazzone non ha commesso errori e si è aggiudicata il gradino più alto del podio mettendosi al collo il titolo di campionessa Coppa Italia livello 1 di altezza un metro. Per la Maioli una conferma: tra le sue vittorie anche il titolo nazionale c’è quella del Talent Pony medaglia d’oro.