Equitazione, centro ippico Forlani. L’applauso della città per i talenti

"L’abbraccio della Città" al centro ippico Forlani Performance Horses che ha mostrato ancora una volta il suo grande valore alle finali nazionali di Campionato Avviamento al Reining, promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) a Le Arene di Corropoli, in provincia di Teramo. "Alle ragazze e a ragazzi e a tutto lo staff tecnico un sincero grazie per aver onorato, nel migliore dei modi, il nome di Pesaro, città dello sport". Con queste motivazioni il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora hanno consegnato il riconoscimento al centro ippico di Villa Ceccolini, commentando: "Siamo molto orgogliosi dei giovani talenti che stanno crescendo in un centro che ben interpreta i valori sportivi". "Grazie all’Amministrazione per questo riconoscimento che ci onora soprattutto perché legato a un risultato dal doppio valore – ha spiegato Fabio Forlani, titolare del centro –: i ragazzi si sono confrontati con altre regioni fortissime per capacità tecniche e per numero"

l.d.