Equitazione: concorso nazionale all’Arezzo International Horse. Spettacolo per il salto ostacoli. Casadei ha sbancato San Zeno

AREZZO

Giacomo Casadei mattatore nel Gran premio al concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo International Horse. Il giovane carabiniere ha conquistato il primo posto in sella Let’s Go Fz e la quarta posizione con Corradiena Van’t Klein Asdonkz con due manche impeccabili e senza nessun errore sugli ostacoli. Dietro di lui in seconda posizione Federico Ciriesi in sella Loveday e in terza posizione Francesca Ciriesi con Cash Royal 4. Bella battaglia per il podio anche nella categoria 135 a tempo che ha visto vincere Matteo Bonaguro in sella a Sm Vigomiech, secondo il cavaliere toscano Emilio Bicocchi con Headhunter e terzo Federico Ciriesi con Gentle Rose Z. Va in archivio così il primo concorso nazionale di salto ostacoli della stagione 2024 all’Equestrian che ha visto al via oltre 500 cavalli in arrivo da tutta la penisola.

Tre giorni di sfide che hanno avuto come protagonisti bambini in sella ai pony, giovanissimi alle prime esperienze agonistiche e cavalieri che hanno preso parte ad importanti competizioni. I prossimi appuntamenti all’Arezzo International Horse saranno ancora due concorsi nazionali di salto ostacoli in calendario dal 9 all’11 febbraio e dal 23 al 25 febbraio. Il 6 marzo prenderà poi il via l’evento internazionale Toscana Tour con in arrivo ad Arezzo i migliori cavalieri a livello mondiale. E ad attenderli sarà un centro equestre rinnovato e migliorato con campi gara ampliati e il servizio di bar e ristorante completamente ristrutturato per ospitare al meglio i concorrenti, ma anche le persone al loro seguito con un indotto importante per tutta la città.

Sonia Fardelli