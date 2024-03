Equitazione. Festa Toscana Tour. I pony protagonisti

AREZZO

È stata la Germania a fare la parte del leone nella categoria 145 di ieri al Toscana Tour. Una sfida che si è disputata nel campo in erba Boccaccia e valida anche per la Longines Ranking Jumping. A disegnare il percorso, come sempre, il course designer Elio Travagliati che ha posizionato 12 ostacoli dell’altezza appunto di 1,45 metri. Ad avere la meglio su tutti, dopo un’avvincente sfida, Michael Viehweg in sella allo stallone Contrario che ha chiuso la gara senza errori sugli ostacoli e nel tempo velocissimo di 63’’,22.

In seconda posizione l’amazzone italiana Sofia Manzetti in sella a Fiolita e in terza di nuovo la Germania con Wolfgang Puschak con Zirona Blue. Poi un nutrito gruppo di atleti italiani che hanno difeso fino all’ultimo salto il tricolore: Luca Marziani, Giacomo Casadei, Antonia Vita Pinardi, Giuseppe Rolli ed Emilio Bicocchi. La categoria 140 ha avuto invece un podio tutto italiano. In prima posizione il giovane carabiniere Giacomo Casadei, secondo Gabriele Brescini e terzo Emilio Bicocchi. Dominio azzurro anche nella categoria 135 con Luca Marziani al primo posto e Gianluca Apolloni al secondo. Terza posizione per Israele con Yali Kass, quarta Sofia Mazzetti e quinto Emilio Bicocchi. Diociottesima posizione per la giovanissima amazzone toscana Daphne Giunti.

Grande spettacolo anche nelle categorie del Pony Tour e in quelle dedicate ai giovani cavalli che hanno animato la giornata di ieri negli impianti di San Zeno.

Oggi le gare di questa 18esima edizione del Toscana Tour cominceranno come sempre alle ore 8 e saranno distribuite nei campi in sabbia Dante, Vasari e Petrarca, che ospiteranno lo Csi a tre stelle, quello ad una stella. In programma anche, con tantissimi concorrenti, anche le categorie del Pony Tour e quelle riservate ai cavalli di 5, 6 e 7 anni.

Sonia Fardelli