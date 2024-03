Equitazione: il programma delle gare degli italiani. De Luca cala un 10 a Saint Tropez. Bucci in Florida, Moneta in Spagna Lorenzo De Luca, unico italiano alla finalissima mondiale della Fei World Cup Riyad, si prepara con il suo cavallo F One Usa. Dopo un periodo di stop per problemi fisici del cavallo, ora sono pronti per la sfida. De Luca gareggia anche a St. Tropez con altri cavalli, mentre altri italiani partecipano a competizioni internazionali.