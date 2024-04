Equitazione, in palio i titoli italiani . Oltre 500 atleti da domani a Cervia

Sono 531 gli atleti e 576 i cavalli iscritti alla 4 giorni di competizioni che, da domani a domenica, alle Siepi di Cervia (l’ingresso all’appuntamento è libero), sui percorsi disegnati dal direttore di campo Uliano Vezzani, gareggeranno per conquistare i titoli italiani del salto ostacoli nei Campionati italiani seniores assoluto, Militare interforze e Amazzoni di 2° grado, oltre a criterium, trofei, categorie di selezione per gli ‘ambassador’ e categorie aggiunte. Un evento di portata straordinaria che, oltre a premiare lo sforzo organizzativo del circolo di via Nullo Baldini, ha già fatto registrare il sold out in molte strutture alberghiere. L’Assoluto, in particolare, vedrà scendere in campo 36 partenti alla caccia del titolo tricolore e dei primi ambitissimi posti per Piazza di Siena, riservati agli atleti che riusciranno a salire sul podio.

Si tratta del meglio dell’equitazione azzurra, tra cui gli ex campioni italiani Luca Marziani, Giulia Martinengo Marquet e Francesca Ciriesi. Tra i fuoriclasse in divisa figurano anche Luca e Simone Coata, Federico Ciriesi, Giacomo Casadei, Bruno Chimirri, Massimo Grossato, Roberto Previtali, Nico Lupino. Da seguire con attenzione anche Luca Maria Moneta, Guido Grimaldi, Riccardo Pisani, Francesco Turturiello, Roberto Turchetto, Ludovica Minoli, Giacomo Bassi, Omar Bonomelli, Andrea Calabro, Andrea Benatti, Filippo Codecasa, Marta Bottanelli, Neri Pieraccini, Filippo Lupis e Andrea Venturini. La prima prova, che si disputerà venerdì mattina alle 11.30, impegnerà i binomi su ostacoli di 1,50 metri, mentre la seconda, sabato, vedrà le barriere issate a un 1,60.

L’edizione 2024 dei campionati italiani – organizzati in questa location per la settima volta, la quarta consecutiva – sarà un evento speciale per il circolo ippico delle Siepi che, proprio quest’anno, ad agosto, col concorso internazionale ‘Siepi 50’, festeggerà il mezzo secolo di attività. Cinquant’anni di storia dello sport equestre italiano e internazionale iniziati nell’estate del 1974, quando i cancelli del circolo cervese si aprirono per la prima volta, dando vita a qualcosa di totalmente nuovo per l’epoca, ovvero un centro dedicato all’organizzazione di concorsi nazionali e internazionali di ogni tipo, dal salto ostacoli al dressage, dai cavalli arabi ai pony. Probabilmente nessuno, neppure il fondatore ‘Pupo’ Sovera e successivamente la sua compagna Lalla Novo, attuale presidente e anima delle Siepi, si sarebbero immaginati che la grande spianata di sabbia da cui era partito il progetto sarebbe diventata un parco rigoglioso, punto di riferimento irrinunciabile per tutto lo sport equestre nazionale, e non solo. Un elegante salotto nel verde del gotha dell’equitazione.