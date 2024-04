Equitazione: l’appuntamento vedrà impegnati 1200 binomi. i risultati del primo weekend. A San Zeno è tutto pronto per la seconda settimana del Pony Master Show

AREZZO

Tanto sport e divertimento all’Arezzo Equestrian Centre per il primo fine settimana dedicato al settore ludico con il Pony Master Show Multidisciplinare e Campionato Italiano Mounted Games a squadre. In azione 550 binomi, provenienti da 13 regioni italiane e da 65 circoli ippici.

L’evento è stato tappa per la Coppa Italia Club e il programma tecnico Club si è articolato sulle specialità di Carosello, Gimkana 2, Gimkana jump 40, Gimkana cross, Piccolo Gran Premio, Presentazione, Pony Games, Run & Ride, Gimkana jump 50. Per quanto riguarda il Campionato Italiano Mounted Games a squadre, sono partiti 320 binomi per 64 squadre.

Nella Categoria Open Pro, la più impegnativa della manifestazione, vittoria per la squadra di Pisa La Farnia Avengers (punteggio 63,0) guidata da Davide Lazzeri e Sonia Saviozzi e composta da Leone Buggiani, Simone Lazzeri, Lorenzo Lazzeri, Riccardo Faccia e Maria Rosaria Gargiulo. Seconda posizione per la squadra senese Orche Assassine, guidata da Federico Pacini (punteggio 61,0), terza posizione per la squadra The Waves, guidata da Sabrina Trinelli (52,0). Altri buoni risultati per i club toscani.

Nei Pony Games Dunia Ranch ha conquistato con le sue squadre la medaglia d’argento in A3 e quella d’oro in B2. Nel Mounted Games medaglia d’argento per il Club Ippico Senese. Nell’Under 12 Pro medaglia d’oro e di bronzo per le squadre del club ippico Apuano. Nell’Under 15 medaglia d’oro per La Farnia e quarta posizione per il club ippico Apuano, che ha conquistato anche la medaglia d’oro nella categoria Under 18 Pro. E giovedì si riparte con la seconda settimana del Pony Master Show dedicata al salto ostacoli che vedrà impegnati 1200 binomi 9 in arrivo da tutta Italia.

Sonia Fardelli