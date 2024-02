Equitazione, l’impresa di Michele Ficcadenti: portare il suo "Stopper" ai vertici in Romagna

Si sono svolte al Living Palace Hotel di Bologna le premiazioni relative alla stagione 2023 per quanto riguarda il campionato regionale reining Emilia Romagna Arer valevole per il campionato italiano Irha-Fise. Per la categoria Novice Horse Open, riservata a cavalieri professionisti, Michele Ficcadenti ha portato a casa un prestigioso terzo posto in sella al proprio stallone razza quarter horse Snappermorritoblanco soprannominato Stopper. In questo campionato che ha visto la partecipazione di cavalieri e cavalli arrivati da tutto il nord Italia, Michele e Stopper si sono distinti per la regolarità e la costanza delle loro prove. Uno stallone è nato "in casa" nel Paddock Paradise Ranch di Mombaroccio dove è poi cresciuto ed è stato addestrato per il reining, disciplina molto tecnica e difficile. Dice Michele Ficcadenti: "Arrivare a questo risultato con un cavallo allevato in casa ha un valore doppio per me e per i miei collaboratori che l’abbiamo visto nascere e crescere. Siamo stimolati per ripetere e magari migliorare il risultato per il 2024 e ritrovare lo stesso talento nei figli di Stopper".

l.d.