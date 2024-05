Equitazione. Pony games e salto ostacoli. Oltre 600 binomi in gara all’Equestrian Centre

Al via oggi i Campionati toscani di salto ostacoli e di Ludico. Tanti i binomi che calcheranno i campi in sabbia rosa dell’Arezzo Equestrian Centre: 500 tra pony e cavalli nel salto ostacoli e 100 nel ludico che prevede tante specialità dai pony games, al carosello alla gimkana. In occasione dei campionati toscani di salto ostacoli ci saranno anche le selezioni per le Ponyadi per le categorie pony 50, 60, 70, 80 e 90. "Siamo molto soddisfatti delle adesioni - dice Riccardo Boricchi patron dell’Equestrian - in tutto 600 binomi al via. Si tratta di un appuntamento classico di inizio estate dedicato ai giovani cavalieri e alle loro famiglie, che stanno qui da noi per l’intero week end".

E già la prossima settimana a San Zeno si tornerà a parlare straniero con un concorso internazionale di completo, che vedrà al via almeno 250 cavalli. "Numeri importanti per la disciplina del Completo - continua Riccardo Boricchi - e che stanno a dimostrare l’alto gradimento dei cavalieri per la nostra struttura in grado di ospitare eventi internazionali e nazionali in svariate specialità equestri".

E da oggi via alle gare regionali con i più piccoli impegnati nel Ludico e con amazzoni e cavalieri toscani a contendersi sugli ostacoli il titolo di campione regionale sui campi dell’Arezzo Equestrian Centre.

So.Fa.