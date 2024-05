Equitazione: prima col suo pony al concorso piazza di siena. Trionfo per la giovane amazzone Volpi

Il sogno di Iole Volpi, la giovane amazzone del centro ippico Tirnanog, si è avverato. Al prestigioso concorso di Piazza di Siena insieme al suo pony Chexter de Bennes ha vinto due giorni su due e si è portata nel gradino più alto della 115 Pony individuale. Con la squadra della Toscana ha poi vinto la Coppa del Presidente Pony, insieme a Irene Tattini, Angelina Norcini e Jennifer Wang. Juan David Benedetti Barberi, sempre del Tirnanog, in sella a Cavanta Weering ha conquistato la seconda posizione al Master Sport Silver, qualificandosi nei Big 5 per la finalissima, dove ha chiuso al quarto posto. Con l’altro cavallo Centaur Z è arrivato sesto nel Master Sport Gold. "Piazza di Siena è il concorso più prestigioso dell’anno – dice l’istruttrice Elisabetta Barberi – ed io lo sento ancor di più perché torno a Roma, la mia città. Quest’anno abbiamo raccolto il massimo dei successi. Iole aveva tutta la pressione della squadra nelle sue mani ma è riuscita a non vacillare neanche un istante. Juan e i suoi due cavalli ha portato a termine bellissimi percorsi".