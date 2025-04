Equitazione. Toscana Tour, trionfo Fourcade. Lo spagnolo si impone nella 145

Fernando Fourcade, cavaliere spagnolo, ma che da anni vive e lavora ad Arezzo, ha vinto la categoria 145 a fasi consecutive qualificante per il Gran premio di domenica. In un percorso ideato da Uliano Vezzano, con otto ostacoli in prima fase ed altri cinque salti in seconda fase, Fourcade ha avuto la meglio su concorrenti provenienti da tutto il mondo in sella a Barriques con il netto sugli ostacoli e un tempo di 25“01. In seconda posizione il cavaliere azzurro Massimo Grossato con Bombreaker. Visti i tanti concorrenti, 105 binomi, la categoria è stata divisa in due gruppi che si sono sfidati nell’arena Boccaccio. La 140 a due fasi del Gold Tour, vinta da Marek Lewicki per la Polonia, ha visto ancora due cavalieri azzurri sul podio: l’eterno Arnaldo Bologni e il toscano Massimo Pacciani. In sesta posizione Emanuele Gaudiano e a seguire Martina Simoni, Michel Di Carlo e Filippo Marco Bologni. Oggi nuove sfide negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre e sale anche l’altezza degli ostacoli che i concorrenti dovranno affrontare. Nell’arena Boccaccio si disputerà la 150 del Golden Tour, una sfida valevole per la Longines Ranking Jumping e qualificante per il Gran premio di domenica, che vedrà in lizza i migliori binomi della settimana.

So.Fa.