Equitazione. ’Tre Emme’ brilla nelle gare di Tortona e Arezzo

Il Centro Ippico Tre Emme di Vezzano raccoglie soddisfazioni dai suoi allievi ai campionati italiani a Tortona. Micaela Mariuccia Marras con ’Farinelli & co.’ in evidenza nel campionato assoluto Junior e con Arca di Lys, nel campionato Esperti Junior: in entrambi i casi è arrivata la medaglia di bronzo. Buona pure la partecipazione di Chiara Leone e Valentine Blue nel campionato Esperti Senior con la conquista dell’argento, con Beatrice Mammi e Darlinette al settimo posto. Eleonora Ambrosini e Funny Boy settimi nel campionato Primo grado Junior. Nel ’Trofeo Lb80’ quarto posto per Beatrice Tonelli e Liona Bloom, noni Arianna Bonatti e Tapageur. Sul terzo gradino del podio Benedetta Picchianti e Tresor campionato patenti A. Il circolo vezzanese in evidenza anche all’ Arezzo Equestrian Centre: Lorenza Poirino, dopo due noni posti nella 140 è volata con Cliff e Independent nel loro primo Gp 145. Micaela Mariuccia Marras quarta e decima nel piccolo Gp 135 con Arca e Farinelli. Infine la ’new entry’ Eleonora Ambrosini, con il suo Funny Boy, è stata protagonista di un ottimo percorso nelle 130 nel difficile nazionale A5.