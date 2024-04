Equitazione, vittoria per il tedesco Weishaupt ma gli italiani si fanno onore. Casadei e Franchi protagonisti al Toscana Tour

Si è chiuso con lo spettacolo del Gran premio Gold, la terza settimana del Toscana Tour. Una gara ideata dal course designer francese Gregory Bodo con 13 ostacoli e 16 sforzi per 60 cavalieri in rappresentanza di dieci nazioni. A conquistare la prima posizione è stato il tedesco Philipp Weishaupt in sella a Cody 8. In seconda posizione l’amazzone austriaca Katharina Rhomberg su Cuma 5 e in terza posizione per la Polonia Dawid Skiba. Migliore degli azzurri il giovane carabiniere Giacomo Casadei che in sella a Chagracon PS ha conquistato la quarta posizione. Tra i migliori dieci anche gli altro azzurri Fabio Brotto (quinto), Nico Lupino (settimo), Luca Marziani (ottavo) e Giampiero Garofalo (decimo). In quindicesima posizione il giovanissimo cavaliere italiano Neri Pieraccini, che proprio negli impianti dell’Equestrian ha cominciato la sua carriera equestre.

La terza settimana del Toscana Tour ha visto anche il ritorno alla competizione del cavaliere senese Guido Franchi, tornato a saltare dopo un lungo infortunio. Ed è stata una ripartenza alla grande. Franchi ha vinto tre categorie ed è arrivato terzo nel Gran premio del Silver Tour in sella al cavallo Enjoy One. "Meglio di così non poteva andare - ammette Guido Franchi - ho ripreso dopo una lunga assenza a garaggiare qui al Toscana Tour e sono ripartito subito bene. Parteciperò anche alle altre due settimane dell’internazionale ad Arezzo, anche se solo con due cavalli. Ancora non sono in pienissima forma e di più non riesco a montarne". Insieme a Franchi nella finale del Silver Tour Giampiero Garofalo in seconda posizione e in prima per la Gernmania Jens Baackmann. Da oggi ripartono le gare negli impianti dell’Arezzo International Horse che in questi giorni ospiterà lo Csi a quattro stelle, il più importante di tutta l’edizione 2024 del Toscana Tour. E arriveranno i big dell’equitazione. A difendere i colori dell’Italia ci sarà anche Gianni Govoni che ha vinto sette gran premio del Toscana Tour.

Sonia Fardelli