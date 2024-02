Equitazione: vittoria per veronica carta nell’ultimo gp. Salto ostacoli, spettacolo a San Zeno

AREZZO

Veronica Carta in sella a Leo Lionni ha vinto il Gran Premio che ha chiuso il concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo International Horse. L’amazzone, che gareggia con la divisa dei Carabinieri, si è resa protagonista di una prestazione impeccabile senza alcun errore. Dietro di lei in seconda posizione Tobia Lorusso con Conte Ferrari. Terza posizione per Antonio Maria Garofalo con Tailormade Carem Sandy, che ha conquistato anche la quinta e sesta posizione con altri due cavalli. Al quarto posto Francesca Urbini in sella a Calhel Z. Nella categoria 135 a tempo ha conquistare il primo ed anche il secondo posto è Jarne Belfrancken, terza posizione per Tommaso Zorzi. Gare avvincenti che hanno chiuso questo concorso nazionale al quale hanno preso parte 370 binomi da ogni parte d’Italia.