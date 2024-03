Esame in vista dei playoff. Una Cbf Balducci d’assalto

"Contro Messina vogliamo dare continuità alla prestazione vincente offerta a Como". Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, indica l’obiettivo della squadra nel match di oggi alle 17 contro Messina, penultimo impegno della Pool Promozione. Sarà un anticipo dei playoff per l’A1, già agguantati da entrambe le formazioni, oltretutto Messina potrebbe essere una possibile avversaria in semifinale delle maceratesi. Fiesoli e compagne cercheranno di bissare l’ottima prova di Como per continuare il percorso di crescita e provare a puntare alla quarta posizione, distante un solo punto e occupata da Talmassons. Invece Messina è terza e può ambire ancora alla seconda posizione, dove ora si trova Busto Arsizio a + 4 sulle siciliane. Le formazioni si affrontano per la terza volta nella stagione: entrambe le sfide sono state vinte dalle siciliane sia nei quarti di Coppa Italia a Macerata sia in Sicilia nell’andata della Pool Promozione. "Noi – aggiunge Carancini – vogliamo continuare a esprimere quel gioco messo in mostra nelle ultime gare. Non sarà una partita facile contro un avversario di valore". Sarà una match in cui le maceratesi dovranno trovare la chiave per eludere il muro di una squadra formata da giocatici con più centimetri rispetto alle locali. In un certo senso la Cbf Balducci dovrà dare più continuità alla prestazione offerta in Sicilia dove alcune decisioni arbitrali hanno condizionato la prova delle ragazze. Fabio Bonafede, coach del Messina, dovrebbe partire con la regia affidata all’ex arancionera Giulia Galletti in diagonale con l’opposta statunitense Kelsie Payne, al centro l’altra ex Melissa Martinelli insieme con Dalila Modestino, a schiacciare Valeria Battista e Aurora Rossetto con l’alternativa di Jessica Joly. Il libero è Marianna Maggipinto. "Forse – osserva Giulia Felappi, schiacciatrice Città di Messina – la qualificazione ai playoff toglierà un po’ di peso dalle spalle dei protagonisti. Questo però renderà la gara più avvincente". È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum dalle 15 di oggi.

Le gare della quarta giornata di ritorno. L’anticipo: Cremona-Busto Arsizio 3-2: Oggi alle 17: Mondovì-Perugia; Montecchio-Albese Como; Cbf Balducci-Città di Messina; San Giovanni in Marignano-Talmassons. Classifica: Perugia 69; Busto Arsizio 63; Città di Messina 59; Talmassons 53; Cbf Balducci 52; Cremona 47; Albese Como 46; San Giovanni in Marignano 44; Mondovì 40; Montecchio 35.