Esordio sul diamante. Il Bbc affronta il Parma

Importante debutto stagionale contro il Parmaclima, per il Bbc Grosseto che, con Junior Oberto in panchina, parte con molte ambizioni dopo aver ingaggiato il lanciatore ex Modena Soto (con Taschini rilievo), il ricevitore Garcia da Macerata, i cubani Carbo e Penalver e le promesse Filippo Piccini e Samuele Bruno, atteso però a metà maggio dopo la conclusione del campionato di college.

Le gare in programma allo "Jannella" si svolgeranno oggi alle 20 e domani alle 15 e alle 20. Scontato che il lanciatore partente del Bbc nella gara 2 del pomeriggio di domani sarà Soto, ci sarà da capire quale sarà la scelta che Oberto farà sul lanciatore per le altre due gare del trittico, ovvero se in gara uno lancerà Carbo e in gara tre Gonzalez o viceversa, staremo a vedere. "Sulle scelte per il monte di lancio non voglio fare anticipazioni – dice Oberto –. Sul match dico che non vediamo l’ora di iniziare e per questo invito i tifosi a venire in tanti allo stadio perché, ne sono certo, ne varrà la pena: li faremo divertire". A testare la qualità dei biancorossi in questa prima giornata di campionato sarà un Parmaclima che ha cambiato pelle durante l’inverno con, addirittura, ben dieci volti nuovi.