Estasi Vp Canniccia, promozione centrata. Le seravezzine staccano il pass per la serie B1

Un Vp Canniccia da impazzire mette la ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare centrando la promozione in serie B1. Nella sfida di ritorno dei playoff, in un PalaGreco vestito a festa per l’occasione, va in scena una partita dai mille volti. Contro Terracina, battuta pure all’andata dopo una battaglia durata cinque set, il confronto decisivo è un’altalena di emozioni, all’insegna di qualità, intensità e soprattutto della grinta incredibile della formazione seravezzina, capace di restare a galla anche nei momenti più duri.

La partita inizia con un set di studio, che scivola via punto a punto fino al primo sprint delle padrone di casa, che riescono ad attestarsi sul 21-17. Nonostante il vantaggio a pochi passi dalla mèta, però, il moto d’orgoglio delle laziali ribalta la situazione: alla fine il set lo porta a casa proprio Terracina 23-25.

La botta subìta viene assorbita bene dal Vp Canniccia. La forza mentale della squadra di casa si concretizza già nel 5-1 iniziale che costringe il tecnico ospite a chiamare il time-out; la cosa si ripete poco dopo, sull’11-3. Serve a poco: le ragazze di coach Stefanini continuano a volare, salendo addirittura sul 15-3. Terracina nel finale di frazione si disunisce e il Vp Canniccia chiude 25-7 pareggiando i conti.

Il terzo set è un film. Terracina va avanti 4-0 in un amen, costringendo Stefanini al time-out. Il Vp Canniccia ricuce e trova la parità a quota 8; poi inizia una danza punto a punto che tiene il PalaGreco col fiato sospeso. Terracina prova a scappare nel finale, arrivando a 18-21, ma le padrone di casa non ci stanno e ritrovano l’equilibrio a 23. A quel punto, l’incredibile: il Vp Canniccia annulla quattro, dicasi quattro set point a Terracina, e alla prima occasione utile il muro si alza respingendo il punto del 30-28 che vale il sorpasso: 2-1 e l’obiettivo che inizia a stagliarsi all’orizzonte.

Nella quarta frazione, il Vp Canniccia sente l’odore del sangue e parte fortissimo: dal 4-1 si va rapidamente al 7-2 e al 9-3. Terracina non riesce ad aggiustare i propri meccanismi, travolta dalla furia delle padrone di casa. Il vantaggio sale a +8 sul 13-5 e addirittura a +10 sul 17-7. Inizia il countdown, e pure Terracina sembra non crederci più. Punto dopo punto, il traguardo di avvicina: il Vp Canniccia s’impone 25-12, infilando il 3-1 che vale la storica promozione in B1. Festa grande al PalaGreco.

