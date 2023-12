Estense ko a Parma. Sorride invece l’under 17

Non riesce l’impresa ai ragazzi dei coach Sacco e Chiericatti, impegnati sul campo della capolista Parma nell’utima gara dell’anno 2023 in serie B.

Il risultato è stato in sostanziale equilibrio per tutto il primo tempo, finito con la squadra di casa in vantaggio di gol di vantaggio. Al rientro in campo l’esperienza dei parmensi si fa sentire che piazzano un break che li porta al vantaggio di +4, vantaggio che riusciranno a mantenere fino al fischio finale, sul 29-25. E’ sta una gara molto intensa e ben giocata da entrambe le squadre, dove le difese hanno dominato sugli attacchi e dove la maggior esperienza del Parma ha avuto la meglio sui giovani atleti dell’HBEstense.

In campo anche il team under 17, vincente 30-28 contro San Lazzaro.

Dopo un primo tempo giocato punto a punto e terminato con l’ HBEstense sotto di una lunghezza, i ragazzi sono rientrati in campo convinti delle proprie capacità e determinati a portare a casa il risultato. Grazie soprattutto a una buona difesa di squadra, che ha saputo arginare le incursioni del miglior giocatore bolognese, gli estensi si sono portati più volte in vantaggio anche di 3 lunghezze e, senza mai mollare, hanno mantenuto il vantaggio.