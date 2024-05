Etruria Golf Challenge. Cristallini è il più bravo a Punt Ala

Il circuito Etruria Golf Challenge ha fatto tappa al Golf Punta Ala. Paolo Cristallini ha vinto la gara con 78 colpi. In prima categoria Alessio Sardelli (35) ha preceduto Gianni Grifoni (33), in seconda Andrea Trapani (37) ha avuto la meglio su Marco Serni (34) mentre in terza Matteo Fusi ha consegnato il miglior punteggio netto assoluto, ben 40 punti, contro il quale nulla ha potuto Isabella Bartolini fermatasi a quota 28. Premio miglior lady a Claudia Paolotti (20). Al Golf Argentario il fine settimana è iniziato con la spring edition del circuito Prelibatezze di Maremma, che ha portato con sé i sapori del territorio. Massimo Cozzi ha fatto valere la propria esperienza imponendosi con 75 colpi. Ottavio Coppola (42) e Maurizio Umana (41) si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Heino Teschmacher (40) e Giovanni Soldaini (41). Miglior lady Maria Antonietta De Pretis (39).

Andrea Ronchi