Euro Girls Under 17. I sogni di Anna Palagi

Brillante conferma in nazionale per la giovane (classe 2008) hockeysta viareggina Anna Palagi (nella foto in maglia azzurra) che, dopo il terzo posto all’europeo under 17, parteciperà anche all’Euro Girls per la stessa categoria in programma da oggi a domenica in Svizzera. Le azzurrine di Massimo Giudice se la vedranno stamani alle 10,30 con la Germania e alle 20 con la Svizzera; domani sera, dopo la partita con l’Inghilterra alle 10,30, ci saranno le semifinali; domenica le finali. Nonostante la giovane età, Anna ha già variegate esperienze nel mondo delle rotelle.

Anna, quando hai iniziato e perchè hai scelto l’hockey?

"Mio fratello maggiore giocava e ha fatto nascere in me la passione. Ho iniziato quando avevo 9 anni, mi è piaciuto e mi sono subito trovata bene anche se ero l’unica ragazza in una squadra della Spv tutta maschile".

In che ruolo giochi e hai dei modelli a cui ti ispiri?

"Gioco come difensore e non ho un vero modello a cui ispirarmi".

Da quanto sei arrivata nella prima squadra a Forte dei Marmi?

"Sono a Forte dei Marmi da tre anni, ma continuo anche a giocare nel campionato giovanile under 17 con la Spv, sempre in una squadra in cui sono l’unica ragazza".

A Forte dei Marmi come sta andando il campionato femminile?

"Molto bene, attualmente siamo al terzo posto e, se arriveremo fra le prime quattro, potremo partecipare ai play off scudetto. In squadra c’è un bel clima, con atlete molto brave dalle quali posso solo imparare".

E in nazionale?

"Il terzo posto nell’europeo 2023 under 17 è stata davvero una grande soddisfazione per tutte noi e per me in particolare che ero una delle più giovani. Giocare con la maglia azzurra è sempre un’emozione e una grande soddisfazione e nell’Euro Girls cercheremo di migliorarci".

Anna Palagi (Forte dei Marmi) è l’unica atleta locale convocata per la trasferta svizzera. Queste la altre nove azzurrine. Portieri: Stella Rossato (Valdagno) e Giorgia Teli (Correggio). Esterni: Sofia Bertinato, Anna Orsato, Ludovica Rossetto e Laura Rubega (Valdagno), Maria Boscaro e Emma Cazzola (Trissino), Teresa Mesora (Modena).

G.A.