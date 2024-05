European League. All’esordio al Vigorelli. Seamen travolti 32-0 dal Tirol Raiders

I Seamen Milano steccano la prima. All’esordio nell’European League of Football i milanesi sono stati superati in casa dai Tirol Raiders per 32-0. Il match del Vigorelli ha sempre visto gli austriaci avanti, come testimonia anche il risultato del half time (16-0) per gli ospiti. "Ottima difesa, mentre l’attacco deve carburare, ma all’inizio è sempre così – sottolinea il presidente Paolo Mutti -. Dobbiamo sistemare ancora un po’ di cose, i coach sono attrezzati per farlo e il campionato è ancora lungo". Sulla stessa linea anche il qb Zach Bronkhorst: "Dobbiamo lavorare sui fondamentali – evidenzia l’americano -: la difesa è stata ottima, ma non li abbiamo aiutati, li abbiamo lasciati troppo in campo. Inoltre, la difesa ci ha consegnato la palla, ma in attacco dobbiamo eseguire meglio; parte tutto da me, e poi dai ricevitori: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità". Archiviata la sconfitta contro gli austriaci, sabato i “marinai“ aspettano al Vigorelli i Munich Ravens.

Nel campionato italiano si è chiusa la regular season della I Divisione: Frogs Legnano e Skorpions Varese hanno ottenuto il pass per i play off. I primi hanno battuto in trasferta i Warriors Bologna 48-0, mentre i varesini si sono imposti in casa sui Rhinos Milano per 50 a 43. Varese direttamente ai quarti di finale, mentre Legnano giocherà la wild card l’8-9 giugno. L.P.