Europei, capolavoro di Raffaeli. Oro alla palla e argento al nastro

Una grandiosa e immensa Sofia Raffaeli, dopo il doppio argento all’all around e al team Italia aggiunge al suo palmares altre due medaglie agli Europei di ritmica 2024 che si sono conclusi ieri a Budapest. Dopo l’argento individuale di sabato sfumato all’ultimo attrezzo, Raffaeli ieri ha chiuso l’Europeo con il titolo di campionessa alla palla e l’argento al nastro. Ottima gara alle clavette per Milena Baldassarri, che dopo aver conquistato il sesto posto al concorso generale alle clavette, ottiene il quinto posto. Alle finali di specialità le due stelle allenate da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano hanno ancora una volta messo in mostra tutto il loro potenziale tecnico. Nella prima finale al cerchio Raffaeli esegue una delle più sfortunate prove della kermesse continentale. La fabrianese ha eseguito l’esercizio con un’interpretazione eccezionale quando a pochi secondi dalla conclusione il cerchio le sfugge dalle mani. L’errore la penalizza e con un 30.450 ottiene l’ottavo posto. Oro alla Kaleyn (35.250), argento alla Nikolova (34.950) e bronzo alla Onofriichuk (34.900). Il riscatto del vulcano di Fabriano giunge alla palla dove conquista la medaglia d’oro. Raffaeli interpreta meravigliosamente l’esercizio sulle note di "Bella ci dormi" con perfetti passaggi ritmici, di grande pregio i giri e precise le riprese dei lanci, caratteristiche che compongono un artistico da 8.5 (il più alto della gara) e il superbo punteggio di 35.350. Seconda e argento per l’ungherese Pigniczki (34.850), bronzo per l’israeliana Munits (34.250). Alle clavette, dove di solito ottiene grandi risultati, Raffaeli incappa in due perdite che le compromettono il podio. Il punteggio di 31.750 le vale il sesto posto. In questa specialità era impegnata anche Milena Baldassarri che ha confermato l’ottimo momento di forma con un’altra significativa prestazione. Il suo esercizio le vale 32.300 e il quinto posto. Oro alla Munits (33.400), argento a Lewinska (32.950) e bronzo alla Kaleyn (32 .900). Nell’ultima rotazione Raffaeli è pronta a stupire di nuovo al nastro: chiude con un meraviglioso 33.950, conquista un’altra medaglia d’argento dietro alla Varfolomeev (34.400), ma davanti alla Krasnobaeva (33.700). Cala il sipario sul campionato europeo con le fabrianesi protagoniste: argento alla palla per la Junior sarnanese Anna Piergentili, un oro (palla) e tre argenti (all’all around, al team Italia e al nastro) per Sofia, un argento con il team italia, un sesto posto al concorso generale e un quinto alle clavette per Milena.