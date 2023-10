Europei di Dodgeball. Nove atleti empolesi brillano con l’Italia

Grande orgoglio in casa Swarm Empoli per i 9 portacolori gialloneri che con la maglia azzurra della Nazionale si sono fatti valere ai recenti europei di dodgeball, andati in scena a Osijek in Croazia. Il miglior risultato l’Italia lo ha ottenuto con la selezione femminile, che è riuscita a salire sul podio, battendo 16-14 la Svezia nella finalina. Protagonista in campo anche l’empolese Giorgia Bertuzzi, mentre Alessandro Gozzi è stato l’assistente del tecnico. Più lontane dal podio le altre formazioni, con la mista guidata da Simone Neri, che si è piazzata sesta e quella maschile settima. La mista ha avuto la meglio per 21-11 dei padroni di casa della Croazia nella finale per il 7° posto, con in campo anche i giocatori della Swarm Giovanni Borghi, Annunziata Ferrulli, Matteo Neri, Alessandro Pucci e Sara Pucci. Infine, la maschile si è dovuta arrendere 13-17 alla Repubblica Ceca nella finalina per la 5ª piazza. In questa squadra il rappresentante della Swarm convocato era Matteo Bracaloni. Per 2 dei 9 gialloneri convocati, Sara e Alessandro Pucci, si è trattato della prima esperienza con l’Italia e rappresentano meglio di tutti il lavoro fatto in questi anni dalla Swarm, visto che nel 2017 hanno iniziato a giocare a 12 anni con l’Under 16 e 6 anni dopo si sono guadagnati la prima chiamata in Nazionale.