Europei di vela. Buoni risultati ad Atene dai giovani civitanovesi

Sono terminati gli Europei classe Ilca7 ad Atene dove hanno gareggiato anche tre degli atleti del Clubvela Portocivitanova. Dopo gli ottimi piazzamenti delle prime prove, Pietro Giacomoni, che fa parte della Nazionale, chiude 31esimo in classifica generale, quarto italiano, dopo le ultime tre regate disputate ieri. Paolo Freddi, che è riuscito ad entrare in Gold Feet, motivo di soddisfazione per il ventenne, si è classificato 43esimo. Infine, 31esimo e terzo tra gli italiani il giovane Andrej Casaccia, che gareggia nella classe Ilca6. A seguire Freddi e Casaccia c’era Giacomo Sabbatini, tecnico del Club Vela Portocivitanova.

Domani altra gara per gli atleti della società civitanovese. Va in scena a Civitanova, la terza prova del campionato zonale Ilca (le prime due prove si sono disputate a San Benedetto),