Europei Wmac, ferraresi ok

Il Domus Multieventi di San Marino a fare da cornice, 1250 atleti da 21 Nazioni, due giorni di competizioni: questi in breve i numeri dei campionati europei Wmac 2024. Il successo di numeri dimostra la grande crescita dell’organizzazione Wmac, che vede un incremento di quasi 400 presenze rispetto all’edizione

dell’anno passato, e questo grazie all’impegno del presidente europeo Mauro de Marchi, cui è andato un riconoscimento speciale del presidente mondiale Harald Folladori. Questi Europei open si sono poi trasformati in un’Intercontinentale, data a presenza di atleti da Nuova Zelanda e Stati Uniti. Oltre al discorso organizzativo, la competizione ha registrato anche un grande successo agonistico per Ferrara grazie proprio ai ragazzi di de Marchi, che hanno contribuito in maniera decisiva al medagliere della nazionale italiana Wmac, piazzatasi al secondo posto per nazioni. Per gli estensi un bottino complessivo di 12 medaglie, di cui 5 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Andando nello specifico, il giovanissimo Francesco Murgia inaugura il medagliere dei ferraresi con un ottimo bronzo nella kickboxing light contact bambini; a seguire, Enrico Bulgarelli, per due volte a podio con il bronzo nella kicklight seniores e l’oro nel light contact. Nelle discipline di forme tradizionali, argento nelle armi e doppio oro (kata e hard styles) per Sergio de Marchi, che si conferma campione europeo nel karate Wmac ininterrottamente dal 2019; seguono Matteo Lambertini, argento nei kata e bronzo nel Grand Champion, Alice Siviero, oro nelle forme creative e argento nei kata, e Francesco Bonora, oro nei kata kids cinture marroni e nere.