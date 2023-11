Evan Bros Il futuro può parlare francese

Dopo due titoli mondiali vinti e due secondi posti, lottando a lungo per il primato, per Evan Bros era inevitabile vivere un anno di transizione. Ma l’obiettivo per il 2024 della scuderia ravennate di SuperSport600 Next Gen è quello di tornare protagonista, se non proprio per la vittoria almeno per le primissime posizioni. L’arrivo nella classe intermedia del Mondiale di una casa come la Ducati ha decisamente spostato gli equilibri. L’anno appena trascorso ha visto ben cinque piloti alternarsi sulla Yamaha R6 del team ravennate. Ha iniziato Andrea Mantovani che ha gareggiato dall’Australia sino a Misano e poi nelle prove a Donington dove un grave incidente è stato sostituito, solo per la gara inglese, dal britannico Jack Kennedy. Filippo Fuligni ha corso, con buoni risultati (11ª e 12ª posizione) a Imola mentre il finale di stagione è stato tutto del toscano Lorenzo Dalla Porta che ha ottenuto i migliori risultati, con sei piazzamenti tra i primi dieci in appena cinque tappe, con ovviamente dieci gare. È molto difficile che Dalla Porta guidi la Yamaha di Evan Bros anche nella prossima stagione, a meno che la scuderia ravennate non trovi le risorse per schierare due moto, situazione al momento non ipotizzabile.

Uno dei candidati principali alla sella di Evan Bros è certamente l’esperto pilota francese – compirà 32 anni a febbraio –Valentin Debise, quest’anno in gara sempre nel Mondiale SuperSport600, e sempre su Yamaha, ma del team francese GMT94. Per lui un’annata consistente con tre soli ritiri, due podi – nella corsa di casa a Magny Cours – ben 16 piazzamenti tra i primi 10. L’esperienza con Yamaha e la voglia del francese di poter dire la sua in campionato, hanno spinto le parti a parlarsi e a provare a Jerez de la Frontera nella seconda giornata di test ufficiali post mondiale.

"Debise si è mostrato un vero professionista – ha detto il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista – purtroppo le condizioni meteo ci hanno limitato molto durante la mattina mentre nel pomeriggio abbiamo provato di tutto. Quale miglior risultato ha ottenuto un 1’43’’0 piuttosto interessante, esattamente lo stesso di Huertas sulla Ducati ufficiale. Lo spagnolo poi è sceso di mezzo secondo ma ad una prima presa di contatto non è davvero male. Nelle prossime settimane capiremo se questo matrimonio si potrà fare". Per riportare Evan Bros dove è abituata a stare. Tra i primissimi.

Ugo Bentivogli